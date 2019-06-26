Обвиняемого по делу об отравлении москвичей арестовали до 25 августа
Столичный суд арестовал до 25 августа предполагаемого серийного отравителя прохожих в центре города.
О мере пресечения, избранной в отношении Мурата Сабанова, стало известно в среду.
— Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Сабанова меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает агентство городских новостей «Москва».
Сабанова подозревают в отравлении москвичей феназепамом, клозапином и трамадолом. По одной из версий, подозреваемый подмешивал средства в напитки, предлагая их выпить новым знакомым. Обвиняемый признал вину частично. Сабанов крал вещи своих жертв, материальный ущерб составил более 140 тысяч рублей, ранее заявили следователи.
Следственные действия продолжаются.
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