Владимирские власти объяснили призыв чиновницы рожать вместо учебы
Посоветовавшая девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования владимирская чиновница выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Ранее, в среду, 26 июня, заместитель директора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам раньше рожать детей, чем получать образование.
По ее словам, современные родители настраивают своих детей на то, что сначала им нужно получить образование и только после этого заводить детей.
— Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, тем лучше для самой женщины, — сказала Арсенина.
По мнению главы региона, чиновница лишь выразила свое мнение как врач. Губернатор отметил, что каждый имеет право решать свою судьбу.
— Неправых нет. Это вопрос личных приоритетов. А для государства очередность не столь важна. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости, — резюмировал Владимир Сипягин. Его слова со ссылкой на пресс-секретаря главы региона приводит РИА Новости.
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