Пресс-секретарь Терезы Мэй подтвердил ее встречу с Путиным на G20
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердил ее встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита «Большой двадцатки» в Осаке.
При этом факт встречи не означает нормализацию отношений между двумя странами, подчеркнул пресс-секретарь британского премьера.
— Мы остаемся открытыми для иных отношений, но это может произойти только в том случае, если Россия будет воздерживаться от деятельности, которая подрывает международные соглашения и нашу коллективную безопасность, — сказал представитель Мэй, имея в виду «дело Скрипалей».
Он отметил, что встреча является возможностью передать сообщение о позиции Великобритании на уровне лидеров, передает Reuters.
Напомним: отношения Великобритании и России ухудшились после того, как 4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за произошедшее Лондон возложил на российские спецслужбы. Москва отрицает обвинения.
Саммит «Большой двадцатки» будет проходить в японской Осаке с 28 по 29 июня.
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