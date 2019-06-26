Власти могут получить право согласования мест установки камер для фиксации нарушений ПДД
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, по которому органы государственной власти получат полномочия согласовывать места установки камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
На сегодняшний день размещать на дорогах технические средства организации дорожного движения можно только в соответствии с документацией по организации дорожного движения. Если же такие техсредства в ней не предусмотрены, то их установка на дорогах запрещена. Кроме того, законопроект предлагает включить в перечень специальные технические средства с функцией фото- и видеозаписи для фиксации нарушений ПДД.
Законопроект предлагает наделить полномочиями органы власти по согласованию установки таких технических средств.
Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. В случае принятия он вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
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