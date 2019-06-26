Минтранс оценит убытки из-за приостановки авиасообщения с Грузией
Министерство транспорта России оценит потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию в летний сезон 2019 года. Об этом в среду, 26 июня, сообщила пресс-служба ведомства.
— Методика установит порядок расчета прямых убытков перевозчика — убытки, возникающие от отмены рейсов, на которые уже проданы билеты, и упущенной выгоды — отмена рейсов, запланированных на текущее сезонное расписание, — говорится в сообщении.
После того как Минтранс утвердит эту методику, будет подготовлен пакет документов и принято решение об объемах компенсаций и механизме их выплаты авиакомпаниям, приостанавливающим полеты в Грузию, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним: 20 июня в Грузии начались беспорядки. Президент страны Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву. Она также назвала Россию врагом и оккупантом. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля.
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