Эвакуатор в центре столицы зацепил провисшие провода
• 22:22 • 26 июня 2019
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Автомобиль, который эвакуировали, не пострадал
Фото: Артем Житенев, «Вечерняя Москва»
Эвакуатор организации «Администратор московского парковочного пространства» во время работы в Большом Предтеченском переулке зацепил провисшую линию электропередачи.
— Согласно установленным стандартам, провода должны находиться на высоте не менее пяти метров, в то время как высота эвакуатора с погруженным автомобилем не превышает четырех метров, — рассказали агентству городских новостей «Москва» в АМПП.
По словам представителей организации, в момент происшествия машина, которая находилась на эвакуаторе, не пострадала. Провода были не под напряжением.
Аварийные службы устранили провисание линии электропередачи.
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