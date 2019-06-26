Парки проведут фестивали, посвященные Дню семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, которые жили в XIII веке. Их история супружеской жизни стала символом той самой вечной любви, что не знает преград.

— Традиционно 8 июля пары из разных городов, в том числе из Москвы, специально приезжают в Муром, чтобы расписаться, — сообщил начальник управления культуры администрации округа Муром Валерий Козлов.

Пожениться именно в День семьи, любви и верности можно будет и в столице. Молодоженов ждут во Дворце бракосочетаний № 3.

Однако это праздник не только влюбленных. Он также посвящен родителям и детям — то есть всем семьям, для которых столичные музеи, парки, культурные центры и библиотеки подготовили большую праздничную программу.

— Нет какого-то единого сценария, каждое учреждение готовит что-то свое, — подчеркнул Александр Кибовский. — В парке «Зарядье», например, вечером 8 июля пройдет бал исторических танцев. А в Музее Цветаевой 9 июля расскажут удивительную историю Марины Цветаевой и Сергея Эфрона на лекции «В вечности — жена, не на бумаге!».

Музей Пушкина приглашает всех желающих 7 июля на экскурсию, посвященную любви Александра Пушкина к Наталье Гончаровой. «Я женат — и счастлив», — написал Пушкин своему другу поэту Плетневу в феврале 1831 года.

— О верности, преданности и самоотверженности жен воинов — интернационалистов расскажет специальная экспозиция «Здравствуй, дорогая». Она откроется 2 июля в выставочном зале истории войны в Афганистане, — продолжил Кибовский. — А в «Коломенском», в старинной церкви Вознесения Господня с удивительной акустикой, вечером 9 июля прозвучат песни, посвященные Петру и Февронии.

Историю святых напомнит «Москино». В девяти кинотеатрах сети 8 июля пройдут бесплатные показы полнометражного мультфильма «Сказ о Петре и Февронии».

И все же основные празднования пройдут 7 июля. Парк «Кузьминки», например, устроит семейный день с мастер-классами и спортивными состязаниями. А музей-усадьба «Царицыно» проведет главный праздничный фестиваль «Московская семья».

— Кульминацией праздника станет вручение счастливым парам, прожившим вместе 25 и более лет, медалей «За любовь и верность», — сказала гендиректор музея-усадьбы Елизавета Фокина.

Подробная программа празднования Дня семьи, любви и верности в Москве появится 1 июля на портале mos.ru.

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