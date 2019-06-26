Зенитно-ракетный комплекс «Викинг» представили на военно-техническом форуме в Москве

В этом году мероприятие в очередной раз побило собственные рекорды масштабности. В павильонах и на уличной экспозиции, общая площадь которых превысила 560 тысяч квадратных метров, более 1250 участников представили новейшее вооружение, электронику и спецтехнику. Отечественные разработки демонстрируют концерн «Калашников», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и государственная корпорация «Ростех».

На одном из стендов «Ростеха» показывают новинки одного из дочерних холдингов. Среди выставленных разработок — не имеющие аналогов оптические устройства. Например, панорамный прибор наблюдения командира (ППНК), который разработан для установки в танке Т-14 «Армата». Он предназначен для обзора местности, обнаружения, распознавания целей, прицеливания. Главное в нем — наличие лазерного дальномера, целеуказателя и угла обзора в 360 градусов.

С его помощью можно наблюдать за внешней обстановкой в любое время суток. Также была представлена обновленная версия SWIR-камеры.

— Это первая и единственная на сегодняшний день отечественная камера коротковолнового инфракрасного диапазона. В гражданских целях камера используется для детектирования и обнаружения объектов в условиях плохой видимости, пониженной освещенности, а также в условиях тумана и задымленности на любых расстояниях. Камеру активно используют в научной и промышленной сфере, — рассказал первый заместитель генерального директора дочернего холдинга «Ростеха» Сергей Попов.

Также «Ростех» представил бинокль БСМ 20 x 50. Его основная «фишка» — механическая стабилизация изображения. Для его использования не нужны источники питания.

Из отечественных новинок можно отметить и зенитно-ракетный комплекс «Викинг». Он превосходит другие модели по дальности поражения целей.

Посмотреть на отечественные и зарубежные разработки приехало множество делегаций из других стран. Новинки в области обороны показали Армения, Белоруссия, Казахстан, Пакистан, Малайзия, Китай, Южно-Африканская Республика и Словакия. В этом году к форуму присоединился и Таиланд.

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