Премьера спектакля-триллера Олега Глушкова состоялась в столице

Если в кинематографе жанры «триллер» и «фильм ужасов» популярны давно, то в театре к пугающим историям относились с опаской: слишком легко перейти грань добра и зла и быть обвиненными в серости и тривиальности.

Но режиссер-постановщик Олег Глушков так филигранно, импозантно соединил в своем «Завещании» литературу (главный герой — писатель Чарльз Адамс) с кинематографом, жизнь со смертью, страх со смехом, расчет с чувством, людей с животными, что получилась невероятно яркая, многогранная и даже философская картина мира.

Режиссер обратился к готической литературе, популярной в XVIII–XIX веках, для которой характерны такие образы, как старинный замок, привидения, монах, старый слуга, кости, ворон. Немало в спектакле параллелей и перекличек с шедеврами Альфреда Хичкока, в частности с его «Птицами».

Олег Глушков пришел в театр из балета. Но сегодня ему подвластны все художественные средства, виды и жанры театрального искусства. В спектакле «Завещание Чарльза Адамса» действующие лица, точнее, персонажи романов главного героя — покойника Адамса, прекрасно поют, танцуют и, конечно, играют.

Художник-постановщик Вадим Воля и художник по костюмам Ольга-Мария Тумакова создали нереально красивый графический мир, где у каждого цвета, каждой линии — своя миссия. В готической истории должна быть соблюдена форма. Ведь дьявол — покровитель готики, придает большое значение деталям и огранке. Черный — цвет траура, тайны, тьмы нуждается в белых аксессуарах. Ведь даже самые безнадежные иногда смеются и делают добрые дела. Если не в этой жизни, как «черная вдова» Аделаида, так в следующей, как обитатели Дома семи повешенных. А серый — это признак послушания, смирения и неопределенности.

В сером — священник, и в сером — Луиза, добродетельная дочь сэра Адамса, и они обладают свободой выбора между добром и злом. Персонажи в сером не так зависят от рока, как черно-белые. Пожалуй, вся интрига этой абсурдной истории о странном городе и странных жителях в том, как проявят себя обычные «серые» люди. Они — такие же, как мы, с влюбленностями, привычками, вечными сомнениями и колебаниями.

— Мы хотели рассказать историю про создателя достаточно странных сюрреалистичных миров. Это не только Чарльз Адамс. Это и Тим Бертон, это и Рейхари Хаузен, и Стивен Кинг — много людей, которые создают странные вещи, при помощи которых они пытаются заглянуть за некую черту, — рассказал Вадим Воля.

Театр «Мастерская Петра Фоменко» во многих спектаклях использует экраны и приемы кинематографа. Петр Фоменко снял несколько художественных фильмов. Он любил кино и эту любовь передал своим ученикам, из которых на 80 процентов состоит его «Мастерская».

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