Госинспекция заставила хозяина магазина на северо-западе Москвы расчистить участок
Пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы подтвердила, что сотрудникам ведомства удалось добиться расчистки участка на северо-западе столицы.
Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, проверка показала факт захламления территории, расположенной по адресу: улица Маршала Мерецкова, владение 3, корпус 2. В здании на этом участке был размещен продуктовый магазин, а прилегающая территория была замусорена.
Хозяина магазина оштрафовали на 305 тысяч рублей, к настоящему времени он устранил нарушение и привел участок в надлежащее состояние, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что Госинспекция пресекла нарушение земельного законодательства на севере столицы.
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