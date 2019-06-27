Стоматологи нашли способ выращивать зубную ткань
Гистологи и стоматологи Департамента фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Японии работают над методом выращивания зубной ткани.
Исследователи обнаружили клетки, отвечающие за формирование указанной ткани в первые недели формирования эмбриона. Предполагается, что открытие этих клеток ляжет в основу биоинженерных методов терапии.
Ранее ученые пытались выращивать зубы с использованием стволовых клеток, но результат разочаровал: на полученных образцах отсутствовала эмаль, рассказывает старший научный сотрудник лаборатории клеточной и молекулярной нейробиологии ШБМ ДВФУ Иван Рева. Благодаря открытию новых клеток ученым, возможно, удастся преодолеть данное препятствие, сообщает РИА Новости.
Ранее глобальный прорыв в медицине совершили ученые Тель-Авивского университета — впервые в мире им удалось напечатать живое сердце из человеческой ткани в формате 3D.
Читайте также: Российские ученые нашли способ быстрого сращивания костной ткани