Лариса Гузеева призналась, что ее дочери не хватало тепла и нежности
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала участницей программы «Живая жизнь» на Первом канале. Она рассказала о взаимоотношениях со своей дочерью Лелей.
По словам Ларисы Гузеевой, у нее с дочерью сложились доверительные отношения. Они могут поговорить обо всем на свете.
— Леля может говорить то, что думает, не оскорбляя, конечно. И шутить, иногда удачно, в другой раз — нет, — рассказала Лариса Гузеева.
Телеведущая призналась, что в детстве ее дочери не хватало тепла и нежности. Гузеевой приходилось часто работать. Несмотря на это, маме и дочери удалось наладить хорошие отношения.
Она добавила, что Леля выросла слишком добрым человеком и стала сильнее матери в моральном плане. По мнению телеведущей, своих детей нужно воспитывать на правде.
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