«Впервые за 140 лет»: синоптик предупредил о рекордно низком давлении в столице

Утро четверга стало, пожалуй, самым пасмурным с начала лета: мало того, что все кругом серое, так еще и погода промозглая, дождливая. «Вечерняя Москва» поговорила с метеорологом, научным руководителем Гидрометцентра России Романом Вильфандом, который рассказал, что в ближайшие дни погода улучшаться не будет: наоборот, станет только дождливее и холоднее. Впрочем, метеоролог увидел в этом и положительные стороны.

— Вы спрашиваете, закончилось ли лето, сетуете на плохую погоду, но на самом деле многие люди рады, что наконец закончилась жара, можно дышать и наслаждаться. Лето — не время постоянного повышения температуры, это волнообразный процесс. Сейчас наступает период дождливой погоды, выражен глубокий циклон, перемещающийся в центре России. Сегодня, как выражаются синоптики, он «сядет» на Москву, осадки будут значительными, — отметил синоптик.

Завтра, 28 июня, будет совсем дождливый день, в субботу тоже. Кстати говоря, завтра, в ночь на субботу, 29 июня, будет рекордно низкое давление для конца июня. Такого не регистрировали уже 140 лет. Оно обусловлено тем же циклоном, центр которого как раз в это время будет находиться ровно над Москвой.

В пятницу и субботу ожидаются интенсивные осадки, грозы и ветер до 15–18 м/с Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Также будут прослеживаться интенсивные осадки, грозы и ветер до 15–18 м/с. Конечно, для москвичей такая погода может быть не очень комфортной, особенно после жары, но для сельского хозяйства это, наоборот, хорошо. К тому же, в последнее время стояла очень сухая погода, почва пересушена, что увеличивало пожароопасность.

— Сегодня дневная температура будет 19–20 градусов, после полудня — 18–20, по сравнению с последними днями это, конечно, низко. В пятницу ночь от дня отличить будет сложно — днем около 16–18 градусов, ночью — 12–15, повышенная облачность. В субботу будет самая холодная среднесуточная температура — 13–15 днем, 11–12 ночью, — пояснил метеоролог.

В воскресенье, 30 июня, чуть повеселее. Днем температура поднимется до 16–21 градуса, будет проглядывать солнце. С понедельника осадки не прогнозируются, дневная температура — 18–24 градуса, во вторник станет еще теплее — 23–25 градусов. Так что лето не кончается, а продолжается, хоть в этом году оно и будет изменчивым.

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