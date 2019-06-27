«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до 29 июня
• 11:37 • 27 июня 2019
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В столичном регионе ожидается сильный дождь
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра 29 июня из-за сильного дождя и ветра. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует до 9:00. В пятницу, 28 июня, в столичном регионе ожидается сильный дождь с порывами ветра до 18 метров в секунду. Местами возможна гроза. Воздух прогреется от 16 до 18 градусов тепла.
Ранее МЧС России по городу Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях 27 июня. Жителям столицы посоветовали избегать шатких конструкций и не парковать автомобили под деревьями.
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