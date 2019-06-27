«Просто беда»: Влад Кадони раскритиковал внешний вид Юлии Барановской

Потомственный экстрасенс и ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони выступил с критикой внешности и нарядов звезд отечественного шоу-бизнеса.

В первую очередь эксперт в области моды и стиля высказался по поводу внешнего вида телеведущей Юлии Барановской. Кадони отметил, что у светской львицы с волосами «просто беда».

— Во-первых, цвет: рыжеватый блонд сильно удешевляет. Во-вторых, укладка смотрится как парик — что-то напортачили с объемом. Угадала только с макияжем, со всем остальным работы непочатый край, — заявил экстрасенс.

Кроме того, Кадони сказал, что не так с костюмом Яны Чуриковой, в котором она была на pre-party фестиваля «Жара». По его словам, проблем немного и связаны они с фасоном.

На один из конкурсов красоты в очень короткой юбке и топе явилась певица Виктория Дайнеко. Модный эксперт Кадони и ее не оставил без внимания.

— Юбка школьницы и топ для бальных танцев. Вика так шутит? Если бы этому фото было лет 10–15, я еще сделал бы скидку, но оно современное, и это катастрофа! Дальше даже не хочется обсуждать, — цитирует телеведущего «Стархит».

Также Кадони сказал, что красный костюм Ирины Салтыковой выглядит так, будто ей «воланом отсекло голову». Одобрил экстрасенс только внешний вид Александра Гудкова на презентации клипа Ольги Бузовой «Водица». И то, Кадони смог оправдать «пижаму» шоумена исключительно его постоянным ярким образом.

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