Более 220 тысяч раз обратились москвичи в «Мои документы» при поиске работы

Услуги в сфере трудоустройства можно получить в 52 отделах Центра занятости населения Москвы, из которых 46 находятся в центрах госуслуг «Мои документы». Там они принимают жителей столицы с января.

— Москвичи оценили удобное нововведение и активно обращаются в центры госуслуг при поиске постоянной и временной работы, составлении резюме, для получения направления на профессиональное обучение, а также для присвоения статуса безработного и начисления выплат, — рассказали в пресс-службе «Моих документов». — Так, после начала переезда сотрудников Службы занятости населения в офисы центров госуслуг зарегистрировано свыше 220 тысяч обращений жителей за услугами в области трудоустройства.

В обычных центрах «Мои документы» предоставляется базовый набор услуг в сфере трудоустройства. За расширенным перечнем лучше поехать во флагманский центр занятости «Моя работа» (улица Щепкина, дом 38, строение 1). Здесь также можно пройти онлайн-тестирование на профориентацию, составить резюме и найти подходящую работу.

— Услуги в сфере занятости населения предоставляются в офисах «Мои документы» по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту регистрации в Москве, — добавили в пресс-службе. — В случае, если человек утратил документы, необходимые для трудоустройства, специалисты центров госуслуг помогут восстановить их одним пакетом.

КСТАТИ

С 16 мая в любом из 130 центров «Мои документы» горожане могут оформить справки о наличии или отсутствии регистрации в органах Службы занятости населения, социальных выплатах и периодах, входящих в трудовой стаж. Для этого необходимо обратиться к сотруднику центра госуслуг, предъявив ему документ, удостоверяющий личность.

СПРАВКА

Услуги Центра занятости населения в офисах «Моих документов» можно получить по будням с 8:00 до 20:00. Специалисты принимают посетителей без перерыва на обед.

Всего же в «Моих документах» доступно более 230 государственных услуг. Также здесь можно воспользоваться дополнительными сервисами: сделать копию или распечатать документы, оплатить госпошлину, сделать фото на документы и многое другое.

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