Сдайте уже СССР в музей

На ВДНХ открывается выставка советских игровых автоматов. Можно не только поглазеть, но и поиграть. Помните, наверное — «Хоккей», «Морской бой»... Меня охватывает двойственное чувство.

С одной стороны, ностальгия. Ну, кто из нас, советских детей, не клянчил у родителей 15-копеечные монеты на эти радости? Помню, в городе, где я родился, такие автоматы стояли почему-то лишь в зале ожидания железнодорожного вокзала. И это здание, конечно, было нашей Меккой. Нашим Лас-Вегасом! Время от времени автоматы почему-то «зависали», и играть можно было бесплатно. О... Я не знаю слов, чтобы передать нашу радость. Нет таких!

С другой стороны, как я сейчас понял, автоматы были примитивными. Не то чтобы совсем дрянь, но как-то убого. Даже для нас, неизбалованных. Играть на этой «чудо-технике» сейчас можно разве что из этнографического интереса — почувствовать себя ребенком.

Но волнует меня другое: всплеск интереса ко всему советскому. Причем среди тех, кто это советское либо плохо помнит, либо успел хорошо забыть. Чтоб далеко не уходить от игровых автоматов, давайте вспомним нашу бытовую технику.

Советские игровые автоматы были для тогдашних детей чудом Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Телевизоры, пылесосы, магнитофоны были в СССР жуткими. Одежда и обувь, которые мы носили, — того хуже. Машины — просто обнять и плакать. Больше чинишь, чем ездишь. Все, кто имел возможность, покупали импортное — от ботинок до лекарств. У Советского Союза была одна большая проблема — он не любил и не уважал своих граждан. А граждане не любили и не уважали его. Именно поэтому СССР и кончился.

Если вы тоскуете по Союзу — сходите на ВДНХ и поиграйте в старенькие автоматы. А потом прогуляйтесь по району, застроенному хрущевками или брежневками. Что вы чувствуете? Испытываете эстетическое наслаждение? Прокатитесь-ка на «шестерке», желательно по пробкам. Достаньте из бабушкиного шкафа советскую обувь или одежду, пройдитесь в ней. Погрузиться в СССР все еще можно. Только вот стоит ли?

Мне кажется, что место этой чудной конструкции — в музее. Лучшее, что есть в Москве от Советского Союза, — это сталинский ампир с его жестоким величием. Знаменитые высотки. Павильоны ВДНХ. Но большую часть наследия можно, увы, охарактеризовать лишь презрительным термином «совок». И привлекательность у «совка» даже не нулевая, а скорее отрицательная. С таким же чувством можно любоваться на экспонаты Кунсткамеры.

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