Экранизация романа «Зулейха открывает глаза» получила главный приз фестиваля
Картина, снятая по бестселлеру «Зулейха открывает глаза», получила главный приз фестиваля экранизаций «Читка».
Роман Гузель Яхиной стал событием в среде книгоманов. Рассказ о судьбе раскулаченной татарской крестьянки, отправленной вместе с сотнями других переселенцев в Сибирь, не просто тронул, а потряс любителей настоящей литературы искренностью. Канал «Россия 1» заказал съемки сериала по этому роману, и тот стал событием еще до выхода на экран, получив приз как «Самая ожидаемая экранизация» на фестивале «Читка».
По словам одного из членов жюри режиссера Владимира Котта, мнение профессионалов было единым:
— Это уникальный фестиваль, наверно, единственный в мире, где дают приз за ожидание, не за результат, а за то, что будет. В этом есть особенность, связанная с надеждой. Это была единственная номинация, где мы вообще не спорили…
Приз вручили актеру Евгению Морозову и директору картины Полине Майоровой. Главные роли в фильме играли одни звезды: Чулпан Хаматова, Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Александр Баширов и другие. Режиссером-постановщиком сериала стал Егор Анашкин.
Премьера драмы «Зулейха открывает глаза» состоится на канале «Россия 1».
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