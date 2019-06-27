Сергей Черемин: Массовые мероприятия в Москве проходят 240 дней в году

Москву на туристической карте нужно отмывать от черной краски негатива, которую выливали те, кто не посещал российскую столицу, заявил в четверг, 27 июня, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин. По его словам, большая работа была проделана в прошлом году — в ходе организации чемпионата мира по футболу. Он припомнил случаи, когда болельщики снимались с рейсов, однако большинство провокаций в адрес нашей страны и ее центра провалилось.

— Мы проводим большое количество массовых мероприятий — их организуем в течение 240 дней, — отметил Сергей Черемин. — Ежегодно по городу гуляют порядка 65 миллионов человек.

Среди самых популярных фестивалей министр городского правительства назвал «Путешествие в Рождество», «Цветочный джем», «Московская весна A Cappella», фестиваль фейерверков и другие заметные события, собирающие миллионы человек.

— Это приносит огромный экономический эффект, оборот туристической отрасли составляет 860–870 миллиардов рублей, и он растет по экспоненте,— продолжил Сергей Черемин.

Он особо подчеркнул, что теперь иностранцы позитивно воспринимают Москву, остаются в городе жить и работать, отдают своих детей в местные школы.

В то же время столица проводит большое количество мероприятий вместе с другими городами и странами.

— Так, Москва проводит большое количество мероприятий, последние очень плотно связаны с Италией, — рассказал Сергей Черемин. — Мы сотрудничаем с итальянскими регионами, укрепляем экономические связи. Среди наших партнеров — Израиль, который гибко реагирует на наши инвестиционные инициативы.

Среди самых популярных мероприятий — фестиваль «Цветочный джем». На фото: Сергей и Настя Дюковы Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Он добавил, что Москва приложит все усилия для развития туристической отрасли, помогая отельерам льготами, создавая удобную транспортную инфраструктуру, благоустраивая городские пространства, проводя масштабные мероприятия и формируя гастрономический облик столицы.

Москва не может существовать дальше без больших спортивных соревнований, заявил, в свою очередь, вице-президент Российского футбольного союза, президент Московской федерации футбола.

— А по качеству стадионов мы, возможно, опережаем английскую столицу, хотя уровня тех клубов мы пока достичь не можем, — сказал он.

Он добавил, что во второй половине июля пройдет чемпионат по пляжному футболу, пригласив москвичей и туристов на мировое событие.

Спортивные события помогают укрепить туристический имидж столицы и всей страны. Уже в мае этого года прирост туристов в Россию составил 280 процентов по сравнению с 2018 годом, сообщил генеральный директор компании «Амадеус — информационные технологии» Леонид Мармер.

— Среди лидеров стран, туристы которых посещают Москву, — Германия, Казахстан, Израиль, Великобритания, США и другие. Годовые данные совпадают с информацией по прибытию туристов во время чемпионата мира по футболу, — отметил он, добавив, что у Москвы большой потенциал по вылетам туристов из разных стран.

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