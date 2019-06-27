Сергей Черемин: Массовые мероприятия в Москве проходят 240 дней в году
Москву на туристической карте нужно отмывать от черной краски негатива, которую выливали те, кто не посещал российскую столицу, заявил в четверг, 27 июня, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин. По его словам, большая работа была проделана в прошлом году — в ходе организации чемпионата мира по футболу. Он припомнил случаи, когда болельщики снимались с рейсов, однако большинство провокаций в адрес нашей страны и ее центра провалилось.
— Мы проводим большое количество массовых мероприятий — их организуем в течение 240 дней, — отметил Сергей Черемин. — Ежегодно по городу гуляют порядка 65 миллионов человек.
Среди самых популярных фестивалей министр городского правительства назвал «Путешествие в Рождество», «Цветочный джем», «Московская весна A Cappella», фестиваль фейерверков и другие заметные события, собирающие миллионы человек.
— Это приносит огромный экономический эффект, оборот туристической отрасли составляет 860–870 миллиардов рублей, и он растет по экспоненте,— продолжил Сергей Черемин.
Он особо подчеркнул, что теперь иностранцы позитивно воспринимают Москву, остаются в городе жить и работать, отдают своих детей в местные школы.
В то же время столица проводит большое количество мероприятий вместе с другими городами и странами.
— Так, Москва проводит большое количество мероприятий, последние очень плотно связаны с Италией, — рассказал Сергей Черемин. — Мы сотрудничаем с итальянскими регионами, укрепляем экономические связи. Среди наших партнеров — Израиль, который гибко реагирует на наши инвестиционные инициативы.
Он добавил, что Москва приложит все усилия для развития туристической отрасли, помогая отельерам льготами, создавая удобную транспортную инфраструктуру, благоустраивая городские пространства, проводя масштабные мероприятия и формируя гастрономический облик столицы.
Москва не может существовать дальше без больших спортивных соревнований, заявил, в свою очередь, вице-президент Российского футбольного союза, президент Московской федерации футбола.
— А по качеству стадионов мы, возможно, опережаем английскую столицу, хотя уровня тех клубов мы пока достичь не можем, — сказал он.
Он добавил, что во второй половине июля пройдет чемпионат по пляжному футболу, пригласив москвичей и туристов на мировое событие.
Спортивные события помогают укрепить туристический имидж столицы и всей страны. Уже в мае этого года прирост туристов в Россию составил 280 процентов по сравнению с 2018 годом, сообщил генеральный директор компании «Амадеус — информационные технологии» Леонид Мармер.
— Среди лидеров стран, туристы которых посещают Москву, — Германия, Казахстан, Израиль, Великобритания, США и другие. Годовые данные совпадают с информацией по прибытию туристов во время чемпионата мира по футболу, — отметил он, добавив, что у Москвы большой потенциал по вылетам туристов из разных стран.
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