Хоккей без синяков и ссадин: в Москве обретает популярность флорбол

Популярный в Европе флорбол обретает все больше поклонников в Москве и всей России. Корреспондент «ВМ» побывал в Раменках на тренировке юных флорболистов из клуба «Тайфун», которую провел учитель физкультуры и бывший профессиональный хоккеист Александр Аншуков.

Вообще-то во флорбол играют в закрытых помещениях на твердом ровном покрытии. При этом используют легкий пластиковый мяч в дырочку, по которому наносятся удары специальной пластмассовой клюшкой. Но ведь лето на дворе, и потому сегодняшнее занятие тренер клуба «Тайфун» организовал на открытом воздухе, чтобы показать диковинный для России вид спорта читателям «Вечерней Москвы».

Ученики Аншукова были только рады такому новшеству. Благо менять амуницию им не пришлось: кроссовки, шорты, майки, клюшки — вот и все, что нужно, чтобы быть флорболистом хоть в Швеции, хоть в Новой Зеландии, хоть в Москве. Вес мяча всего 23 грамма, размер поля — 20 на 40 метров, клюшка — почти невесома.

Именно простота и демократичность спорта, похожего на хоккей, привлекли к себе внимание профессионального спортсмена. Отыграв на чемпионатах России по хоккею с мячом сотни матчей, сибиряк Александр Аншуков повесил коньки на гвоздь и решил развивать флорбол в Москве. Так он сменил русский хоккей (бенди) на иностранную забаву.

Семь лет назад, после окончания спортивной карьеры, он познакомился с директором столичного флорбольного клуба «Тайфун» Максимом Николаевым и получил от него массу ценных советов. А затем пришел в школу № 37, набрал в секцию мальчишек и девчонок, начал тренировать их в спортзале по вечерам. А чтобы теснее наладить контакт с новыми игроками, устроился там же преподавателем физкультуры. С утра до обеда — уроки, потом до позднего вечера — занятия по флорболу.

Вес мяча всего 23 грамма, размер поля — 20 на 40 метров, клюшка — почти невесомая Фото: Борис Бухтияров специально для «Вечерней Москвы»

— Я познакомил коллег с правилами флорбола, рассказал, что на площадке запрещены силовые приемы, а сам этот спорт направлен на развитие скорости, ловкости, координации, и коллектив принял меня хорошо, — поделился воспоминаниями тренер. — Директор школы, его заместители, простые учителя помогают мне и идут навстречу.

Сегодня под руководством Аншукова занимаются флорболом более 100 детей в возрасте от пяти лет и старше, самые подготовленные из них выступают на соревнованиях за клуб «Тайфун».

Играют ребята хорошо, побеждают даже иностранных сверстников из Чехии и Швейцарии. Например, 14-летний вратарь «Тайфуна» Даниил Смирнов пропускает меньше всех голов на любых турнирах.

Правда, на тренировке в Раменках юному голкиперу не удалось продемонстрировать свою «непробиваемость», ведь игра шла без ворот и азартнее мальчишек мячик по полю гоняли девчонки. Особенно красиво это получалось у 14-летней Алисы Малаховой, которая занимается флорболом седьмой год.

— Игра эта увлекательна и гораздо менее опасна, чем хоккей, поэтому для девчонок флорбол очень подходит. Я бы всем московским школьницам ее рекомендовала: здесь вы встретите много новых друзей, всегда будете в хорошей физической форме и обойдетесь без синяков и ссадин, — рассказала корреспонденту Алиса во время паузы.

К сожалению, не смогла принять участие в тренировке еще одна воспитанница «Тайфуна» — 14-летняя Софья Шевченко. Ее пригласили в Финляндию на тренировочные сборы местной команды — в Скандинавии флорбол не менее популярен, чем хоккей с мячом.

В связи с этим не сильно скучает по ледовым баталиям бывший хоккеист Александр Аншуков. Хотя, например, его бывший партнер и ровесник Алексей Китьков уже главный тренер кемеровского «Кузбасса» по хоккею с мячом.

Попробовать себя во флорболе можно ежедневно в Перовском парке с 19:00 до 20:00 Фото: Борис Бухтияров специально для «Вечерней Москвы»

— Флорбол вобрал в себя элементы хоккея с шайбой, хоккея на траве и русского хоккея. Нет, я не завидую тем, кто добивается высот в профессиональном спорте, потому что у каждого своя дорога в жизни, — поделился Аншуков. — Во всех развитых странах мира работа учителя в школе котируется высоко, преподаватель физкультуры — благородная и почетная профессия, к тому же благодаря Сергею Собянину «учитель» в Москве звучит гордо.

Слово «флорбол» известно многим мастерам шайбы. Например, Александр Овечкин, Илья Ковальчук и многие другие звезды хоккейной сборной России во время тренировок практикуют эту игру.

Записать ребенка на занятия в клуб «Тайфун» можно на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Смирнов, 14 лет, вратарь «Тайфуна»:

— Я сразу влюбился во флорбол, как только друг привел меня на тренировку. Это очень эмоциональный вид спорта. Занимаюсь в клубе два года. Тренер у нас очень грамотный, четко объясняет, как действовать на поле. Он научил меня надежно играть в воротах. Мне нравится, что у нас дружная команда. И мы не только побеждаем на московских турнирах, но и ездим на соревнования в Чехию и Финляндию. Мечтаю стать профессиональным игроком, чтобы добиться во флорболе больших побед на международной арене.

СПРАВКА «ВМ»

Флорбол признан видом спорта в 60-е годы XX века.

Международная федерация флорбола была создана в 1986 году. Он любим более чем в 30 странах Европы, Азии, Австралии, Северной Америки. В Швеции его называют иннебенди, в Финляндии — салибенди. В Швеции он сверхпопулярен: здесь более 1000 клубов по флорболу, которые участвуют в официальных соревнованиях. Сборная России по этому виду спорта не смогла пробиться на два последних чемпионата мира.

В Москве им активно занимаются около двух тысяч человек, большинство из них — дети.

АНОНС

Попробовать себя во флорболе можно ежедневно в Перовском парке (улица Лазо, дом 7). Игры проходят с 19:00 до 20:00.