Эксперт рассказал, отразятся ли санкции США на реализации «Северного потока — 2»
Санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» не смогут помешать реализации проектов. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика Сегодня» высказал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 26 июня одобрил законопроект, который направлен на введение санкционных ограничений в отношении компаний, причастных к реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Законопроект был одобрен единогласно, передает ФАН.
Теперь документ должна рассмотреть палата представителей. Автор проекта Адам Кинзингер считает, что законопроект обязательно будет принят.
Эксперт Станислав Митрахович считает, что президент США Дональд Трамп будет оттягивать введение санкционных мер под различными предлогами. По мнению эксперта, даже если законопроект будет принят, он не сможет помешать реализации «Турецкого потока» и может лишь немного сдвинуть сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», передает rueconomics.ru.
— Высока вероятность, что компания Allseas просто не испугается американских санкций и продолжит работу по «Северному потоку — 2», — считает Митрахович.
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