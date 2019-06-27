Как современные технологии упрощают жизнь москвичей и делают ее интересней

Департамент информационных технологий столицы специально к Дню молодежи сделал подборку полезных проектов и сервисов. Это интернет-сайты и мобильные приложения, с которыми каждый день будет днем открытий.

— Молодежь особенно восприимчива к новым технологиям, — сказал глава ведомства Эдуард Лысенко. — Для них гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, и город учитывает это. Среди столичных решений есть много интересных прикладных сервисов. Они перевернут представление о библиотеках, познакомят с необычными местами Москвы, расскажут о технологиях, которые меняют жизнь города, а также помогут внести собственный вклад в развитие столицы.

Умные технологии уже проникли в образование, транспорт, медицину и культуру. Так, в библиотеках уже не только читают книги, но и смотрят кино, слушают музыку, проводят фотосессии и снимают клипы. В читальных залах постоянно проходят образовательные, просветительские или культурные мероприятия. Здесь же можно подготовиться к семинару, написать диплом или поработать: в 334 библиотеках города установлено свыше двух тысяч точек доступа к бесплатной интернет-сети Wi-Fi.

— Теперь, чтобы посещать библиотеки, не обязательно прикрепляться к каждой из них. Достаточно оформить единый читательский билет, — напомнили в пресс-службе департамента. — Он станет ключом к 249 библиотекам столицы.

Единый билет уже оформили более 147 тысяч москвичей.

В 334 библиотеках города установлено свыше двух тысяч точек доступа к бесплатной интернет-сети Wi-Fi Фото: Официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы (https://stroi.mos.ru/)

Прогулки по городу станут интереснее с порталом «Узнай Москву». Это совместный проект нескольких департаментов: образования и науки, культурного наследия, информационных технологий и культуры.

— Портал предлагает лучше узнать историю и достопримечательности столицы, — подчеркнули в пресс-службе Департамента информационных технологий. — Пройтись по виртуальным турам и тематическим маршрутам.

На сайте есть описания более 1700 зданий и сооружений города, 609 памятников, 304 музеев, 179 парков и других интересных локаций. Кроме того, здесь можно узнать информацию о 207 исторических личностях и выбрать один из 82 тематических маршрутов. Среди них театральная Москва от Ирины Апексимовой и космическая прогулка с космонавтом Александром Лавейкиным. Список тематических маршрутов постоянно пополняется.

Узнать о самых востребованных в столице технологиях можно в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Его пространство поделено на 12 интерактивных зон. Каждая из них посвящена определенной технологии и той пользе, которую она приносит. Так, с VR-очками все желающие могут почувствовать себя в роли машиниста нового поезда метро. Здесь же вам проведут виртуальную диагностику организма, покажут, как работает Московская электронная школа, и предложат пообщаться с роботом.

— В павильоне постоянно проводятся бесплатные образовательные мероприятия: мастер-классы, квесты, воркшопы по программированию, курсы по нейро- и лазерным технологиям, 3D-печати, робототехнике, блокчейну, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий.

КСТАТИ

В Москве установлено более 16 тысяч точек доступа бесплатного городского Wi-Fi. Из них свыше трех тысяч работают на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца. Чаще всего москвичи подключаются к городскому Wi-Fi, чтобы воспользоваться поисковыми сервисами, социальными сетями и мессенджерами, а также посмотреть видео. В десятке популярных сайтов — официальный сайт мэра Москвы mos.ru.

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