Ограничение движения ожидается на ряде столичных улиц из-за ремонтных работ

В связи с реконструкцией инженерных сетей на Дмитровском шоссе, на участке дороги в районе дома 133, строение 1 (1 полоса частично с сохранением существующего количества полос) будет ограничено движение с 3 июля по 26 августа. Ограничение будет действовать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в Транспортном комплексе Москвы.

Для проведения работ по ремонту инженерных сетей на Ленинском проспекте будут закрыты участки дороги-дублера Ленинского проспекта от дома 90 до дома 86 и дома 91 (1 полоса с обустройством временных уширений). Также в связи с проведением работ будет ограничено движение на улице Кравченко в районе дома 2 (1 полоса). Ограничения будут действовать с 3 июля по 29 августа и с 11 сентября по 15 октября круглосуточно.

Движение будет ограничено в районе Садовнической улицы, дом 36 (1 полоса частично с ликвидацией паковочного пространства), закроется участок дороги на пересечении Садовнической улицы и съезда с Космодамианской набережной на Большой Устьинский мост в районе дома 33, строение 1 по Садовнической улице (1 полоса). В связи с реконструкцией инженерных сетей на Садовнической улице также ограничат движение на участке съезда с Космодамианской набережной на Большой Устьинский мост в районе дома 2 по Космодимианской набережной (1 полоса), ограничения будут действовать с 3 июля по 15 августа в круглосуточном режиме.

На время строительства инженерных сетей в Северо-Восточном административном округе будет ограничено движение на участке дороги по Янтарному проезду от дома 21 до дома 29 (1 полоса с организацией приоритетного права проезда), со 2 июля по 1 октября круглосуточно.

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