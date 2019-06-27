Главы ДНР и ЛНР согласились освободить четырех пленных украинцев
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились в качестве жеста доброй воли освободить четырех удерживаемых лиц. Решение стало ответом на соответствующую просьбу главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Политики провели переговоры в Минске в четверг, 27 июня.
Пушилин выразил надежду на то, что данный шаг побудит Украину перейти к обмену всех установленных на всех установленных. В свою очередь Пасечник отметил, что передача пленных состоится также в Минске 28 июня, в пятницу.
— Они будут переданы Медведчуку, — заявил глава ЛНР и добавил, что трое из передаваемых лиц — военнослужащие.
Позже он огласил имена освобождаемых граждан. Среди них Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, который приговорен к 15 годам по статье «Осуществление террористической деятельности»; Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны; Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения, осужденный по статье «Госизмена» на 12 лет, Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения, приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности. Об этом пишет ТАСС.
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