Бари Алибасов получит роль в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»
Представители пресс-службы шоумена Стаса Барецкого рассказали, что Бари Алибасов сыграет в фильме «Брат-3». Режиссером ленты станет сам бывший участник группы «Ленинград».
По словам пресс-службы Барецкого, Алибасов получит роль «главного продюсера России».
По обнародованной информации, главной героиней фильма станет девушка. На протяжении картины она будет убивать наиболее известных представителей российского шоу-бизнеса.
- Бари Алибасов будет играть главного продюсера страны. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет, - говорят в пресс-службе Барецкого.
Как напоминает ТАСС, ранее о возможных съемках фильма «Брат-3» крайне негативно отзывался один из создателей культовой дилогии «Брат», продюсер Сергей Сельянов.
Кроме того, создание третьей части неудачной идеей назвал режиссер Сергей Бодров-старший, отец исполнителя главной роли в оригинальных фильмах актера Сергея Бодрова.
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