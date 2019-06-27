Уголовное дело возбуждено в отношении главы автодилера «Рольф»
В отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Она пояснила, что под видом покупки акций «Рольф Эстейт» по завышенной на четыре миллиарда рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией. Сначала деньги были переведены на ее счет, а затем — на счета подконтрольных Сергею Петрову иностранных компаний.
Сейчас в офисах группы компаний и дома у фигурантов дела ведутся обыски. Начались допросы сотрудников организации, говорится на сайте СК.
Ранее сообщалось, что специалисты Следственного комитета начали проводить обыски в салонах автодилера «Рольф» в Москве и филиалах в Санкт-Петербурге.
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