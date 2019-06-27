Андрей Макаревич: Помню, как зарождалась «Машина времени», но не люблю ностальгировать

— Вам самому верится в то, что группе «Машина времени» уже полвека?

— Серьезный юбилей, но я об этом стараюсь не думать. Конечно, помню, как все начиналось, зарождалось, помню наш первый альбом, концерт. Но я не любитель ностальгировать.

— Юбилейный тур — большое испытание для команды, после возьмете тайм-аут?

— Небольшой, всего неделю. Этот год у нас напряженный, юбилейный, расписан практически каждый день. Много поездок, выступлений. В том числе и в своем клубе (Jam club, джаз-клуб Андрея Макаревича — прим. «ВМ»), который мы открыли три года назад, он находится на Сретенке.

— Часто выступаете в клубе?

— Несколько раз в месяц, а так заезжаю по возможности. Мне очень нравится сама атмосфера в клубе — отличные свет и звук, у нас два акустически изолированных зала, так что постоянно проводим по два концерта одновременно.

— Ваш сын пошел по творческому пути. Чем он сейчас занимается?

— Он актер, а еще дизайнер модной молодежной одежды. Ему 31 год. Уже снялся более чем в 20 фильмах.

— Ваш коллега, саксофонист Игорь Бутман, как-то говорил, что московская публика сильно избалована большим выбором и количеством концертов. Вы это замечаете?

— Честно, не замечал, хотя понимаю, что есть публика и «более голодная». Но, поверьте, что выступление перед искушенной аудиторией — еще большая ответственность. Неизбалованную публику «усладить» — дело нехитрое. Но нам важно, чтобы любой зритель получил удовольствие и положительные эмоции от концерта.

— Вы долгое время вели программу «Смак». Какое место кулинария сейчас занимает в вашей жизни?

— Когда я готовлю — голова отдыхает. Для меня это способ вдохновения. Люблю сделать приятное гостям, приятно удивить их.

— Кстати, об отдыхе. Где и как вы любите проводить свободное время?

— Честно сказать, и не вспомню, когда у меня был отпуск в последний раз. Мне нравится подводная охота. Но «нырнуть» удается далеко не всегда, это связано с сезоном. И, как правило, в то время, когда нужно ехать, бываю занят. А через неделю ехать уже нет смысла, потому что то вода зацветет, то рыба уйдет и так далее.

— Вы родились и долгое время жили в самом центре Москвы, на Волхонке. Сейчас часто бываете в тех краях?

— Бывает, проезжаю мимо, ведь на Каменный мост нельзя попасть, минуя Волхонку.

— Как, на ваш взгляд, изменилась столица?

— Со временем что-то приходит в разрушение, что-то реставрируют, что-то сносят. Я радуюсь за то, что какие-то улицы, дома, которые мне дороги, они в хорошем состоянии, не застроены. Это прежде всего Неглинка, Кузнецкий Мост, Ордынка, Пятницкая.

— Как предпочитаете передвигаться по городу?

— В основном пользуюсь машиной, но если понимаю, что пробка в городе «безнадежная» и я при этом куда-то опаздываю — спускаюсь в метро.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В 1980-х годах «Машина времени» и «Наутилус Помпилиус» отправились по городам России с музыкальным туром. В одном из городов Макаревич решил разыграть коллег и вместе со своей группой пронес по сцене увесистую ржавую цепь. Все музыканты «Наутилуса» были крайне удивлены, и лишь один Бутусов ничего не заметил, так как закрыл глаза во время пения.

СПРАВКА

Андрей Вадимович Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве. Советский и российский музыкант, певец, композитор, телеведущий, бессменный лидер рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Российской Федерации (1999).

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