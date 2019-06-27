Стало известно о состоянии пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии
Состояние восьми пострадавших, госпитализированных в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии, оценивается как средней тяжести. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.
— В состоянии средней тяжести госпитализированы восемь пассажиров, в том числе двое детей. Амбулаторно медицинскую помощь получили 33 человека, — говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что прибывший в Улан-Удэ вертолет с медиками доставит в республиканский центр семь человек. Четверо из них будут помещены в стационар, трое — на амбулаторное лечение по месту жительства.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова в курсе ситуации, оказание помощи пострадавшим находится под контролем министерства, говорится на сайте ведомства.
Напомним, утром 27 июня самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск, совершил аварийную посадку, погибли два члена экипажа, 43 пассажира и еще 2 члена экипажа выжили.
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