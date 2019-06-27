Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков, арестованных в результате инцидента в Керченском проливе.
— Я хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям, — заявил он на брифинге в Киеве.
По словам украинского главы, министр иностранных дел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту России по морякам, в связи с чем он требует от МИД объяснений.
Зеленский также заявил, что готов на все для того, чтобы вернуть моряков из России на родину, передает РИА Новости.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Сейчас суда и моряки находятся под арестом. Президент Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией.
Ранее МИД Украины заявлял, что не будет вести переговоры с Россией об освобождении моряков.
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