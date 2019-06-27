Появились новые подробности по делу сестер Хачатурян
• 16:44 • 27 июня 2019
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Защита настаивает, что уголовное дело в отношении сестер должны прекратить
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Сестры Хачатурян рассказали подробности, связанные с их жизнью.
Появилась стенограмма первых допросов сестер Хачатурян. Их обвиняют в убийстве отца.
Телеканал «Москва 24» передает, что отец Михаил Хачатурян регулярно домогался дочерей, унижал, а также издевался над ними.
Согласно их показаниям, сестры не обращались за помощью, так как думали, что им не поверят.
Сестры убили отца летом прошлого года. Басманный суд продлил меру пресечения девушкам до 28 июля. Им грозит до 20 лет колонии.
Судебный процесс над Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян продолжается. По версии защиты, девушки действовали в рамках обороны.
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