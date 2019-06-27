Обновленный костюм солдата будущего представили на выставке «Армия-2019»

Пока в базовую комплектацию суперкостюма по задумке производителей входят бронежилет и специальный шлем с очками дополненной реальности. Однако в ближайшем будущем к ним планируют добавить активный экзоскелет.

Эта конструкция из легких сплавов поможет бойцам передвигаться пешком на скорости до 20 километров в час, а также нести около 100 килограммов полезной нагрузки. Впрочем, пока эту технологию серьезно ограничивает отсутствие легких и достаточно емких аккумуляторов, способных заставить экзоскелет работать дольше трех-четырех часов.

Впрочем, производители «Ратника-3 » даже без экзоскелета готовы удивлять публику своими разработками. Например, в бронежилет костюма встроены датчики для измерения пульса, частоты дыхания и снятия электрокардиограммы.

А если солдат получает травму, активируется устройство по автоматическому контролю параметров, которое без всяких подсказок само применяет противошоковые пакеты первой помощи.

— «Ратник-3» — экипировка принципиально нового уровня по всем составляющим системам: защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения. Даже броневые пластины экипировки нынешнего поколения «Ратник-2» уже выдерживают 10 попаданий из снайперской винтовки СВД с дистанции 10 метров, — рассказал индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

Еще одна спецразработка для «Ратника-3» — интеллектуальный маскировочный материал. Эта ткань, которой покрыта вся броня, способна менять цвет, имитируя окружающую среду вплоть до колыхания листвы деревьев. Да-да, прямо как фильме «Хищник» со Шварценеггером!

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