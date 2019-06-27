ЦОДД рекомендовал водителям столицы выезжать после 20:00 из-за непогоды
В Центре организации дорожного движения обратились к московским автомобилистам.
В публикации ЦОДД говорится, что сильный дождь будет идти на протяжении четверга.
— Много мелких аварий и локальных ограничений, а также перекопанных улиц, — заявили в организации.
На дорогах сегодня плохо: сильный дождь весь день, много мелких аварий и локальных ограничений (Москва работает столицей), а также перекопанных улиц. Запасайтесь терпением или билетами на метро. На машине будет быстрее после 20 часов. pic.twitter.com/CI9nvIWqss— ЦОДД (@gucodd) 27 июня 2019 г.
Пресс-служба уточнила, что москвичам и гостям столицы в этот день лучше воспользоваться метро.
На своих машинах водителям рекомендовали выезжать из города после 20:00.
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