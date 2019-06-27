Школьники, желающие учиться в IT-классах, прошли вступительные испытания
Тестирование абитуриентов, поступающих в IT-классы московских школ, завершилось. Директор Московского центра технологической модернизации образования Марианна Лебедева сообщила, что все классы уже укомплектованы, передают РИА Новости.
Прежде чем попасть в IT-группы, московским школьникам нужно было сдать вступительные экзамены.
Учиться в специальных классах пожелали 3,3 тысячи школьников. Тем не менее из них во второй этап смогли пройти лишь 2,1 тысячи.
25 июня уже был составлен список рекомендованных к зачислению учащихся.
— Сейчас активно идет зачисление в эти классы, завершились два этапа тестирования. На сегодняшний день классы уже укомплектованы. Как только прием завершится, мы обязательно дадим информацию о том, сколько детей зачислено, — объяснила Лебедева.
Усовершенствованные классы появятся в 34 школах, участвующих в этом проекте. Для учеников новых групп созданы условия, в которых школьник сможет качественно и эффективно подготовиться к профессиональной работе в IT-сфере.
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