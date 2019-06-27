Рауф Арашуков назвал СИЗО «Лефортово» концлагерем

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, находящийся под арестом в СИЗО «Лефортово», назвал изолятор концлагерем и пожаловался на мучения и пытки.

Он заявил, что больше не может терпеть содержание в изоляторе.

— Невозможно уже это содержание в СИЗО «Лефортово». Это не СИЗО, а концлагерь настоящий, — сказал он.

Экс-сенатор сравнил камеру в изоляторе с пыточной и высказал недовольство соседями, с которыми находится в заключении.

— Там сидят одни изменники, предатели родины. Там оказывается давление, пытки. Я люблю свою страну. Почему я, человек, который занимал высокий государственный пост, работал на это государство, сижу вместе с ними? — пожаловался Арашуков. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Напомним, отец и сын Арашуковы были задержаны в конце января этого года. Их обвиняют в создании преступного сообщества, убийствах и хищении газа на 30 миллиардов рублей. Сейчас оба находятся под арестом.

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