Эксперты рассказали, чем обусловлено преждевременное старение и можно ли его избежать

Сотрудники Государственного научно-исследовательского центра профмедицины отмечают, что средняя продолжительность жизни в России — 73 года. А это примерно на 10 лет меньше, чем в развитых странах. Россияне стареют быстрее, что выражается в приобретении возрастозависимых заболеваний. «Вечерняя Москва» спросила у врачей, действительно ли есть такая тенденция и что надо делать, чтобы избежать преждевременного старения.

Некоторые эксперты считают, что проблемы преждевременного старения вообще не существует.

— Такой тенденции, как преждевременное старение людей, нет. Человечество молодеет, растет продолжительность жизни. Например, по новой возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), период от 25 до 44 лет — это молодой возраст. Раннее старение — это единичные случаи, которые могут быть вызваны разнообразными причинами, например, генетическими, — рассказал президент медицинского университета «Реавиз», академик РАН Владимир Шабалин.

Однако такое мнение разделяют не все эксперты. Руководитель школы естественного омоложения, психофизиолог Анастасия Дубинская признает проблему преждевременного старения. Она рассказала, что нужно сделать, чтобы минимизировать хотя бы внешние проявления этого процесса.

— Преждевременное старение может быть связано с опорно-двигательным аппаратом. Например, школьники за партой или люди на работе подолгу сидят в одной и той же позе. Потом приходят домой и проводят время в статичном положении с гаджетами. Это ведет к напряжению в области головы. На появление морщин влияет и стресс. Нужно следить за тем, чтобы лицевые мышцы не были постоянно в работе, использовать специальные техники релаксации, — поделилась с «Вечерней Москвой» Анастасия Дубинская.

Читайте также: Ученые дали новое объяснение процессу старения и возникновению рака