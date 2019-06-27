Эксперт оценил сотрудничество России и Боливии в газовой отрасли
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин оценил перспективы развития сотрудничества России и Боливии в газовой отрасли.
Глава администрации президента Боливии Хуан Рамон Кинтана в интервью РИА Новости сообщил, что Боливия рассматривает Россию как партнера стран Латинской Америки по газовому вопросу. Страна рассчитывает заключить ряд соглашений с Газпромом. Этот вопрос представители Боливии намерены обсудить с российским руководством в ходе визита в Москву 11 июля.
Эксперт Вячеслав Кулагин отмечает, что сотрудничество Газпрома и Боливии в газовой отрасли продолжается на протяжении нескольких лет, но теперь может быть расширено, передает rueconomics.ru.
— Сейчас идет работа по всему широкому спектру взаимодействия, касаемо именно стратегического развития газовой промышленности в Боливии. Интерес Боливии связан с тем, что у России есть огромный опыт и научный потенциал, — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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