Журналист «Вечерки» поучилась зажигать с фаерщиками

Признаться, я ожидала увидеть человека, запакованного снизу доверху в огнеупорный костюм, но на встречу фаерщик Юлия приехала в маечке, шортах, с распущенными волосами.

— Новичкам обязательно надо надеть бандану, иначе волосы загорятся. Кожу поджечь сложно, даже если снаряд коснется тела, просто останется след от сажи. Одежда — хлопковая, облегающая. Без синтетики!

Тренировались в парке, на ровной площадке. Первое занятие — без огня.

— Вот вам тренировочные пои (пара шаров, связанных веревкой или цепью. — «ВМ»), — протянула мне инвентарь Юля, — петлю накидываем на пальцы, и начинаем крутить. Сначала осваиваем базу, потом соединяем па в танец, и лишь затем берем в руки огненные шесты, обручи, веера, булавы. Ну, крутите.

Я начала крутить мячики. Скучновато.

— А огонь-то подержать не дадите?

— Только через три месяца, — отрезала Юля, наливая из канистры керосин, и вынула веер.

— Снаряды из огнеупорного асбеста, кевлара и керамоткани. Керосин выгорает, фитиль невредим.

Юля достает зажигалку. Огненные лепестки затанцевали на ветерке. Плавное движение кистью, взмах… Юлия словно рисует — глаз не оторвать.

— А выдыхать огонь умеете?

— Это называется бризинг. Раньше делала, сейчас нет. Очень опасно!

Заметив мой просительный взгляд, Юлия смилостивилась и дала подержать веер. Я почувствовала дыхание огня. Сделала взмах — пламя отозвалось, заиграло. И ощущение полной безопасности. Обманчивое. Хорошо, педагог рядом, погасит, если что...

СПРАВКА

Есть все основания полагать, что зародилось огненное шоу в Новой Зеландии в племени Маори. Аборигены практиковали ритуал вращения горящего камня, обернутого шерстью или сухой корой. Правда, в шоу это превратилось уже в Европе, в XX веке.

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