Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети
В Сети появился первый трейлер нового фильма о девушках-суперагентах «Ангелы Чарли».
Картина является перезапуском одноименной франшизы о приключениях трех женщин, работающих на частное детективное агентство таинственного Чарльза Таунсенда. Режиссером картины выступила Элизабет Бэнкс.
Роли новых агентов исполнят Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Примечательно, что персонажа по имени Босли сыграют сразу три актера: режиссер фильма Элизабет Бэнкс, Патрик Стюарт и Джимон Хунсоу. Также в касте заявлены актеры Джонатан Такер и Нат Факсон, передает ресурс Variety.com.
Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment:
Премьера фильма запланирована на 14 ноября 2019 года.
Франшиза «Ангелы Чарли» имеет богатую историю. Сначала история выходила в США с 1976 по 1981 год в формате телесериала, в 2000 году вышел первый полнометражный фильм, а в 2003-м — его продолжение «Только вперед». Также в 2011 году в США выходил сериал-ремейк, но он был закрыт после выхода четырех эпизодов.
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