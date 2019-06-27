Владимир Путин заявил, что история Скрипалей «не стоит и пяти копеек»
Президент РФ Владимир Путин, говоря о взаимоотношениях с Великобританией, отметил, что обе страны заинтересованы в полном восстановлении отношений, Россия рассчитывает на какие-то первые шаги с британской стороны. А ставшее камнем преткновения «дело Скрипалей» он назвал «шпионской историей», которая «не стоит и пяти копеек».
— Вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений, — сказал Путин в четверг, 27 июня, в интервью изданию Financial Times.
Президент России обратил внимание на то, что Сергей Скрипаль был наказан еще до инцидента в Солсбери, поэтому не представлял никакого интереса. По его мнению, эту историю следует оставить в покое, чтобы ею занимались спецслужбы.
Напомним: 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по версии британской стороны, были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Вину за произошедшее Лондон возложил на российские спецслужбы. Москва отрицает обвинения. Местонахождение отца и дочери до сих пор остается неизвестным. Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о судьбе дома Скрипалей в Солсбери.
Читайте также: Пресс-секретарь Терезы Мэй подтвердил ее встречу с Путиным на G20