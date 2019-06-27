Москвичей научат печь калачи на фестивале «Русское поле»

Поселок Лосиноостровский — бывшее дачное местечко. С ростом населения в начале прошлого века на этой территории возникла потребность в храме. Вопрос о строительстве поднимался неоднократно и растянулся на много лет. В 1915 году были собраны средства и выбрана локация, а через несколько месяцев возведено деревянное сооружение, так и не пережившее советских репрессий и военного периода. Ровно сто лет спустя, уже в наше время, здесь же была освящена временная часовня, которая стоит на северо-востоке столицы и сейчас.

Включенный в программу правительства Москвы «200 храмов», подробнее о которой и будет рассказано в рамках фестиваля «Русское поле», проект завершится в ближайшие три года.

— Сейчас храм носит статус временного, а буквально в двух шагах идет строительство каменного двухуровневого храма Казанской иконы Божией Матери, — рассказывает старший научный сотрудник Института имени Стеклова, алтарник и краевед Максим Королев. — Комнаты матери и ребенка, классы для воскресных школ и работы с молодежью — все это уже заложено в проект. Несмотря на то что проект правительственный, жертвы прихожан позволят ускорить процесс строительства.

Высоко-Петровский мужской монастырь готовит к фестивалю преимущественно развлекательную программу. Несмотря на то что сейчас в здании ведутся активные реставрационные работы при участии студентов Московского архитектурного института, подготовка к «Русскому полю» идет полным ходом. С гостями пообщаются и подопечные воскресной школы, и местные пекари, и служители.

Посетителей обещают не просто угостить самым настоящим монастырским хлебом, но и поделиться рецептами его приготовления.

— Мы организуем мастер-класс по выпечке московского калача, который можно будет подрумянить в настоящей русской печи, — говорит руководитель паломнической службы монастыря Владимир Евстигнеев. — Калач, к слову, был основным продуктом экспорта в западные страны несколько веков назад! Привкус кислинки — признак использования настоящей закваски. Дополнит трапезу монастырский чай из сорокалитрового дровяного самовара. А макет центрального храма святителя Петра, заложенного в 1514 году, познакомит посетителей с нашей неповторимой архитектурой.

Пятьдесят разновидностей постных десертов можно будет попробовать и в исполнении кулинаров Данилова ставропигиального мужского монастыря. Пастила, хлеба, пряники — все исключительно на освященной воде.

— Мы используем мед, ржаную и пшеничную муку, а также формы обязательно из березового дерева — рецепт передается из поколения в поколение, — показывает производство иеромонах Феогност.

Представят на фестивале и светские мероприятия. Для гостей «Ярмарочной площади» организуют масштабный базар с предметами народного творчества, а мастера «Музыкального подворья» научат играть на гуслях и берестяных рогах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:

— Фестиваль славянского искусства «Русское поле» давно занял свое особое место в столичном событийном календаре. Хоровое пение, народные танцы, русские забавы, уникальная славянская кухня ежегодно привлекают жителей и гостей города Москвы. Популярность фестиваля подтверждает и голосование за введение новых активностей, проведенное на электронной платформе «Активный гражданин», в котором приняли участие 173 087 человек. Большинство отдали свой голос за интерактивную программу с участием сказочных персонажей регионов России.

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