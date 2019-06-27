Место силы: садовница показала дворик Марфо-Мариинской обители

В тени липовой аллеи неспешно прогуливается девушка в длинном струящемся платье. Легкий ветерок шуршит темно-зеленой листвой. Пузатый шмель облетает «медовые» облака из пушистых соцветий. Девушка делает глубокий вдох, набирая полную грудь сладковатого воздуха, присаживается на скамейку.

— Удивительное место, — говорит она на выдохе, поясняя: — Постоянно цветущий сад, тишина — здесь особенная атмосфера. Попадаешь сюда, и течение времени как будто замедляется.

Обаятельной незнакомкой оказалась Ольга Варцева, директор Культурного центра Андрея Вознесенского. Он находится по соседству с обителью, поэтому Ольга по возможности старается приходить сюда каждый день. Одна и с коллегами. Здесь здорово посидеть, помечтать, поговорить. Единственное условие: о работе — ни слова.

— О жизни, о планах — о чем угодно, только не о делах, — боится нарушить очарование сада Варцева. — Это место, где хочется думать о чем-то возвышенном, хорошем.

Планы на лето в беседке, спрятанной в глубине монастырского сада, обсуждают Лиза Куракина (на днях она получит диплом филолога) и поклонник киноискусства Никита Кармян. На соседней лавочке пенсионерка Ольга Виноградова перечитывает «Открытую книгу» Каверина.

— Посмотрите, как здесь красиво: просто райский уголок в центре Москвы, — отрывается от книги Ольга Николаевна. — Особенно мне нравится у детской площадки. Там всегда играют мальчишки, девчонки. Смеются, скачут, радуются жизни — и ты вместе с ними.

Трехлетняя Аня Ранетто, белокурая девочка в джинсовом комбинезоне со смешным бегемотом, вышитым на кармане, штурмует горку. Ребята постарше играют в прятки.

В саду Марфо-Мариинской обители дети чувствуют себя вольготно. По мощеным дорожкам, виляющим мимо нарядных кустарников жасмина в белых цветах, папы и мамы гуляют с колясками. Годовалая Алина Тютина вертит головой из стороны в сторону — изучает флору и фауну. Местная кошка Мурка улеглась под кустом сирени. На ветку старого клена уселась ворона.

«Калр, калр» — старательно повторяет звуки за птицей восхищенная девочка.

— У нас не типично монастырский сад, — Наталия Гурьяшкина следит за садом уже десять лет. — Елизавета Федоровна, основательница нашей обители, изначально создавала его как маленький уютный парк, где каждый может отдохнуть от мирской суеты.

Служители монастыря стараются поддерживать сад таким, каким он был при великой княгине. На клумбах растут только ее любимые цветы: розы нежных оттенков, голубые колокольчики, весенние сциллы...

— А еще здесь будут фиалки с их едва уловимым запахом, — говорит садовница. — Надо сказать, во времена Елизаветы Федоровны — в эпоху модерна — много внимания уделяли именно запаху, поэтому у нас растут маттиолы, ночные красавицы, орхидеи и ландыши.

Шикарные пионы, подарок Японии, уже отцвели. Но совсем скоро раскроются одни из самых любимых цветов великой княгини: золотые и белые благородные лилии — символ праведности и чистоты.

СПРАВКА

Марфо-Мариинская обитель любви и милосердия основана великой княгиней Елизаветой Федоровной в 1909 году. После трагической гибели мужа — великого князя Сергея Александровича Романова — она решила посвятить себя служению Богу и ближним. На деньги, вырученные от продажи личного имущества и драгоценностей, Елизавета Федоровна приобрела усадьбу с садом на Большой Ордынке, где и появился монастырь. Обитель просуществовала до 1926 года. Затем здесь были кинотеатр, поликлиника... Монастырь возродили в 1992 году.

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