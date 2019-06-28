Жертва Богу

Чтение Евангелия и размышления о том, что сделал Христос ради любви к человеку, порождают в душе верующего ответное чувство: «Господи, а я что могу для Тебя сделать? Какой жертвой ответить на Твою любовь?»

Что же мы, христиане, можем пожертвовать Христу?

Если, например, дать рубль просящему милостыню около храма, будет ли это жертвой Богу? С одной стороны, это жертва, потому что мы отказываемся, пусть хотя бы от рубля. С другой стороны, это жертва незначительная. Евангельская вдовица вложила в храмовую сокровищницу всего две мелкие монеты, и Христос сказал, что она отдала Богу больше всех богачей (см. Мк. 12, 43). Но это было все, что она имела.

Жертвенность предполагает отказ от того, что для человека значимо, если он терпит некий убыток ради заботы о другом. Отдав нищему рубль, мы вряд ли почувствуем его нехватку. Для исполнения заповеди о милосердии (см. Лк. 6, 36) этого недостаточно.

В притче о неправедном управителе Господь призывает: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным» (Лк. 16, 9). Имущество, денежные средства, все дарования, время, силы — все это «неправедное богатство», которое Бог дает человеку в его земной жизни. Христос называет его «неправедным», потому что оно преходящее, в отличие от плодов праведности — добродетелей, которые сохраняются в вечности. Желая действительно принести жертву Богу, надо поступиться чем-либо из этого богатства в ощутимой для нас мере. Например, можно жертвовать своим временем, чтобы оказывать помощь нуждающимся в ней людям. Это не составит денежных затрат, но принесет душе значительную пользу, если делать это с любовью.

Препятствием в проявлении милости к окружающим людям может быть не отсутствие достаточного количества времени, денег и т.п., как думает современный сверхзанятой человек, а только лишь лень и эгоизм, нежелание отказываться от жизни в свое удовольствие. Но Господь заранее предупредил, что в таком случае человеку не на что будет рассчитывать на Последнем суде. Прожив в непрерывной «сверхзанятости», в бесконечных трудах ради собственного благополучия, человек услышит о себе грозное определение вместе с теми, кто не проявил милосердия и не позаботился о людях, которым он мог помочь (см. Мф. 25, 41–43).

Бог не требует невозможного, ведь Ему ведомо сердце и жизненные обстоятельства каждого человека. Нет такого списка, где было бы указано, что христианин обязан накормить пятьдесят голодных и посетить тридцать больных, не больше и не меньше. Жертвенность ради Христа требует, чтобы мы поступали по обстоятельствам, исходя из любви к другим людям. Если встретился человек в беде и у тебя есть возможность ему помочь, надо действовать, не отлагая. Но если нет возможности, например, привести в свой дом, накормить и оставить ночевать, значит, надо искать другой вариант оказания помощи.

Независимо от места и образа жизни у каждого в любое время есть возможность ответить Богу на Его любовь Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Вряд ли есть человек, который абсолютно лишен возможности делать добро. Даже на рабочем месте есть выбор: уважать человеческое достоинство сослуживцев и подчиненных или грубо делать им замечания, плести интриги и умножать пересуды. Другой пример. Женщина в регистратуре всякий раз сдерживает себя, когда хочется нагрубить непонятливым посетителям, и каждому вежливо дает пояснения, даже после пятого вопроса об одном и том же. Это непростой и немаловажный внутренний труд.

Мне рассказывали про человека, который всю жизнь провел в инвалидной коляске. Но он по телефону поддерживал таких же, как он, инвалидов детства, не давал им прийти в отчаяние. А его родители, много сил тратившие на уход за родным сыном, находили время как-то облегчить жизнь его друзьям, таким же ограниченным в возможностях людям: навести порядок в доме, сделать мелкий ремонт, приготовить домашнюю еду. И эта семья с взрослым сыном-инвалидом была на редкость сплочена и счастлива.

Преподобный Серафим Саровский говорил, что, желая приобрести благодать Святого Духа, человеку следует учитывать, к чему у него есть склонность. Надо только не упускать случай. У одних это лучше получается в монастырском уединении, у других — в многодетной семье. Независимо от места и образа жизни у каждого в любое время есть возможность ответить Богу на Его любовь.

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