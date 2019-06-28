«Роскачество» рассказало, какой должна быть настоящая органическая продукция

С 1 января 2020 года органическая продукция в России будет отделена от других видов продукции, претендующих на экологичность. Эксперты «Роскачества» дали несколько рекомендаций о том, как найти настоящую органическую продукцию и не попасться на маркетинговые уловки производителей.

Сегодня маркировки «Эко», «Био» и «Органик» вводят покупателей в заблуждение, так как зачастую они не видят разницы между «органическим» и «фермерским». «Роскачество» займется разработкой стандартов экологической продукции, согласно которым она будет делиться на «органическую», «экологическую» и «зеленую». На вершине иерархии будут органические продукты, а экологические смогут удовлетворять лишь одному или нескольким критериям, к ним будут предъявлены менее строгие требованиям.

Согласно требованиям, органическая продукция не должна содержать следы антибиотиков и пестицидов, которые характерны для продукции, находящейся на российском рынке. Для производства такой продукции запрещается применять ГМИ, средства защиты растений, вещества для улучшения почвы и удобрения. Производиться органическая продукция обязательно должна вдали от источников загрязнения окружающей среды и промышленных предприятий.

По отношению к фермерской и экопродукции такие требования предъявляться не будут, поскольку их понятия и характеристики не закреплены в нормах права. Кроме того, фермерскую продукцию отличает преимущественно ручной труд, что необязательно для продукции типа «био» и «эко».

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