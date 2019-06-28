Злоумышленник проник в квартиру и украл сейф с драгоценностями
• 09:37 • 28 июня 2019
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По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Неизвестный украл сейф, в котором находились ювелирные изделия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.
В полицию обратился мужчина 1971 года рождения. Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Академика Янгеля.
По данным следствия, в период с 12:00 до 17:30 злоумышленник смог подобрать ключи к входной двери. Затем он беспрепятственно проник в квартиру и украл сейф. Преступник скрылся с места преступления. Сумма материального ущерба составила около 4,5 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность подозреваемого. Ведутся следственные действия.
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