Около 30 поездов задержаны на Октябрьской железной дороге из-за кражи кабеля
Специалисты Октябрьской железной дороги работают над восстановлением графика движения поездов из-за кражи 1,5 километра кабеля. Об этом сообщили на официальном сайте РЖД.
В результате инцидента были задержаны 26 поездов дальнего следования, курсирующих по направлению Москва — Санкт-Петербург. Время задержки — от 1 часа до 2,5. На Ленинградском вокзале столицы работают девять касс для переоформления и возврата проездных документов.
Кроме того, вышли из графика три поезда «Сапсан». Они задерживаются от 25 минут до 51. Десять пригородных поездов в сторону столицы проследовали с опозданием от 10 минут до 1 часа 50 минут, а три электрички из Москвы задержались от 40 минут до часа. На участке Москва — Крюково отменены девять пригородных поездов.
Пассажиры Московско-Тверской пригородной пассажирской компании могут бесплатно пересесть на скоростные поезда «Ласточка». Для обеспечения транспортного обслуживания организованы автобусные маршруты Клин — Москва и Подсолнечная — Москва.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги отметили, что инцидент произошел в 2:40. Сотрудники транспортной полиции устанавливают лица подозреваемых.
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