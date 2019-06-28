Экономист оценил значение встречи Путина и Трампа в Осаке
Научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с Nation News подчеркнул, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Осаке была важна, так как позволяет определить формат дальнейших переговоров.
Встреча лидеров России и США состоялась 28 июня. Беседа продолжалась полтора часа. Стороны обсудили международную повестку: ситуацию на Украине, в Сирии, Иране, Венесуэле.
Президенты отметили, что обе стороны и весь мир заинтересованы в улучшении отношений России и США, передает Newinform.
Владимир Васильев отмечает, что вопрос улучшения российско-американских отношений особенно важен для Трампа на фоне начинающейся предвыборной кампании.
— Вообще сторонам нужно понять, как жить без ДРСМД, — отметил Васильев.
Экономист подчеркнул, что пока говорить об улучшении отношений между РФ и США рано, необходимо продолжать переговоры на высшем уровне.
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