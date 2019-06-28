Маршруты автобусов в районе Шереметьева изменили из-за подтопления
Маршруты автобусов № 817 и 851 в районе Шереметьева временно изменили из-за скопления воды. Об этом сообщает «Мосгорстранс» на своей странице в Twitter.
Маршруты № 817, 851 в районе Шереметьево временно изменили (скопление воды). В сторону аэропорта после остановки «Монумент» автобусы едут сразу к терминалам E, F и D, затем по Шереметьевскому шоссе до остановки «Индустриальный парк «Шереметьево».— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 28 июня 2019 г.
После остановки «Монумент» автобусы сначала следуют к терминалам E, F и D, а затем по Шереметьевскому шоссе до остановки «Индустриальный парк «Шереметьево».
Для проезда к терминалу B советуют воспользоваться межтерминальным переходом. Поезда ходят между терминалами D, E, F и терминалом В. Проезд бесплатный.
Ранее стало известно, что движение транспорта затруднено в районе Шереметьево-1 на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.
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