Военный эксперт Игорь Коротченко назвал паранойей Вильнюса заявления о том, что Москва расценивает Литву как «временно потерянную территорию» и попытается ее вернуть после проведения модернизации армии.

Литовские власти 28 июня сообщили, что вероятность нападения России невысокая, но тем не менее они готовятся к войне с РФ. Сообщается, что Литва повысила расходы на оборону в три раза за последние шесть лет, сообщает Nation News.

Власти Литвы допускают сценарий, при котором РФ может нанести сухопутный удар с восточной стороны. Для этого Москва может привлечь танковую систему и 120 тысяч солдат Западного военного округа.

На это Вильнюс может ответить только 14 тысячами солдат военно-морских и сухопутных сил.

Эксперт Игорь Коротченко отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, а Литва готовится к войне, которой не будет.

— Страны, в которых русофобия достигла предельного уровня, страдают комплексом неполноценности. Это не только Литва, это вся Прибалтика и не только, — отметил он в комментарии ФАН.

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