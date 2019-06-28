Путин утвердил Бориса Корчевникова членом Общественной палаты РФ
Президент России Владимир Путин утвердил журналиста Бориса Корчевникова членом Общественной палаты России в пятницу, 28 июня. Указ главы государства, опубликованный на официальном портале правовой информации, приобретает силу со дня подписания.
СПРАВКА «ВМ»
Борис Вячеславович Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. Работал журналистом, телеведущим, актером и в настоящий момент является генеральным директором первого общественного православного телеканала «Спас».
Корчевников вел несколько известных программ на российском ТВ, среди которых: «Хочу верить!», «История российского шоу-бизнеса» и «История российского юмора» на канале СТС, ток-шоу «Прямой эфир», проекты «Судьба человека» и «Далекие близкие» на «России-1».
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