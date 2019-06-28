Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Некрасовке
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, бассейном, экстрим-парком и воркаут-площадкой построят в Некрасовке. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Работы выполнят по просьбе местных жителей. Спортивный комплекс будет расположен недалеко от станции метро «Некрасовка».
По словам Сергея Кузнецова, трехэтажное здание площадью около 20 тысяч квадратных метров по форме напоминает бумажный самолет. У физкультурно-оздоровительного комплекса будут панорамное остекление и навесной фасад из перфорированных алюминиевых кассет, которые выполнят роль экранов против попадания солнечных лучей. В спортивном учреждении смогут заниматься люди любых возрастов.
На первом этаже установят скалодром и роллердром. В здании будут отдельные здания для занятий хореографией и борьбой. На третьем этаже откроют шахматный клуб. На территории объекта высадят деревья, организуют парковку для автомобилей и велосипедов.
Читайте также: Инженерные системы для хранения экспонатов появятся в Политехническом музее